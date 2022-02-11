Жамнов об игре сборной России: «Не хотим вешаться от такого хоккея. На Кубке Первого канала были голы и все остальное, там ребята выполняли задание»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о стиле игры команды после матча с Данией (2:0) на Олимпиаде-2022.

– Справедлива ли мысль, что вы набрали состав под систему «биться-бороться»?

– Я бы так не сказал. Есть ребята, которые могут играть креативно. И креатив будет, когда игроки начнут контролировать шайбу в зоне атаки. А без контроля ничего не будет. В сегодняшнем матче не было контроля шайбы. Были маленькие отрезки, когда мы ее контролировали, и тогда игра складывалась совсем по-другому. И это должно быть на протяжении всего матча.

– Нам столько лет говорили, что сборная должна играть в атакующий хоккей, искренний хоккей. Сейчас мы видим абсолютно противоположное. Похоже на ЦСКА Никитина. Насколько для вас идеологически важно, чтобы сборная играла красиво, так, чтобы зрители не вешались от такого хоккея?

– Думаю, мы не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, и содержание игры. Все складывается от игровой дисциплины.

Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они все прекрасно понимают. На Кубке Первого канала были голы и все остальное. Там ребята выполняли игровое задание, – сказал Жамнов.

Жамнов о впечатлениях от игры с Данией: «В целом – не очень. Игровое задание было выполнено не до конца. Не знаю, с чем это связано»