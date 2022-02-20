«Наш хоккей давно в глубокой попе. Тренеры не виноваты, это уровень наших игроков». Терещенко о сборной на Олимпиаде

считает, что российский хоккей давно в глубокой попе.

Трехкратный чемпион мира высказался после поражения сборной России от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022.

«Все по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами.

Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачев. Ну и Федотов молодец. Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее.

В третьем периоде моментов у Финляндии было больше. Они были ближе к третьему голу, чем мы – ко второму. Нам надо развивать молодежь. Потому наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря. А так – молодцы. Поздравляю всех с серебром», – сказал Терещенко.