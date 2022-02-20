объяснил причины поражения от Финляндии (1:2) в финале .

Защитник сборной России поделился эмоциями по итогам финала хоккейного турнира в Пекине.

– Позитив в том, что мы дошли до этого финала. Это уже результат.

С одним голом тяжело выиграть – это факт. Где-то, наверное, рано мы забили. Отошли от своей игры, стали проще играть, откидываться.

Если бы после гола продолжили играть в наш хоккей, возможно, сложилось бы по-другому.

– Все эмоции потратили на полуфинал?

– Нет, я бы не сказал. Эмоции были, и хотели выиграть очень.

– Финны прошли полуфинал и в финале играли поувереннее.

– Две примерно равные команды.

Где-то им чуть больше повезло, если посмотреть, какие шайбы они сегодня забили. В финале вот такие мусорные голы нужны. Надо больше бросать, что они и делали, – сказал Яковлев.