Назаров об 1:2 с Финляндией: «Нам не хватило креатива в атаке. В России остались хоккеисты, которые могли его принести»

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Андрей Назаров считает, что сборной России не хватило креатива в атаке в финале Олимпиады.

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение сборной России от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине. 

«Хочется поздравить всех с серебряными медалями, заслуженно. Нам не хватило креатива в атаке, забивать по одной шайбе мало.

В России остались хоккеисты, которые могли принести креатив, не буду называть их имена. Желание у ребят было огромным, вратарь - лучший игрой нашей команды.

Не скажу, что финны нас переиграли, но золото ушло из наших рук. Забей вторую шайбу, мы стали бы чемпионами», – сказал Назаров.

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