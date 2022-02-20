Тина Канделаки прокомментировала поражение России от Финляндии в финале Олимпиады.

«Ване Федотову – вратарю-стене, который сделал так много для нашей команды в полуфинале и финале, – сейчас не объяснить, что серебро Олимпиады – это круто.

Молодым ребятам, которые ложились под шайбу, играли на разрыв аорты и мечтали о золотой медали, сейчас очень грустно.

Время пройдет и они осознают, как классно играть в финале, оставив позади чехов, канадцев, американцев, шведов и словаков. Когда с теплом будут смотреть на серебряную медаль и вспоминать партнеров, с которыми бились в духе подлинного братства.

Сейчас у них все еще впереди. Новые чемпионства в КХЛ, новые кубки Стэнли, новые чемпионаты мира и, конечно, новые Олимпиады.

Настоящий чемпион хочет победы здесь и сейчас. Потому и объяснима эта грусть. А мы гордимся и болеем, болеем и гордимся.

И не перестанем это делать ни-ког-да!» – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» в телеграм-канале.