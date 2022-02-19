17-летний Слафковски – самый молодой за 50 лет медалист на хоккейных Олимпиадах

Теги Сборная Словакии по хоккею Марк Хоу Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Юрай Слафковски Хоккей

Юрай Слафковски стал самым молодым медалистом на хоккейных Олимпиадах за последние 50 лет.

В 1972 году защитнику Марку Хоу было 16 лет, когда он вместе со сборной США выиграл серебряные медали.

В составе сборной Словакии Слафковски выиграл бронзовые медали хоккейного турнира в Пекине-2022.

В матче за третье место словаки переиграли шведов (4:0). 17-летний нападающий забросил две шайбы.

Слафковски забил семь голов в семи играх в Олимпиаде-2022 и на данный момент является лучшим снайпером хоккейного турнира.

17-летний словак Слафковски сделал дубль в игре за 3-е место на Олимпиаде. Он лучший снайпер турнира с 7 голами

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