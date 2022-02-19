«Главный матч в моей жизни» Ткачев перед игрой с финнами в финале Олимпиады

заявил, что финал – главный матч в его жизни.

Нападающий сборной России поделился ожиданиями перед игрой с командой Финляндии.

«Возможно, завтра будет главный матч в моей жизни.

Большие матчи всегда бывают. Надеюсь, их будет еще больше. На данный момент финал Олимпиады – да, самый главный в жизни.

В битве равных побеждает психология. Нам нужно относиться ко всему спокойно, возможно, даже не придавать финальному матчу особого значения и просто выполнять свою работу. Мы психологически готовы.

После матча со шведами мы сделали акцент на том, чтобы приберечь эмоции на финал. Главный матч у нас впереди.

Нас ждет встреча с организованной командой, которая играет по тренерскому заданию и здорово действует в обороне. Дисциплина в финальном матче будет на первом плане», – заявил Ткачев.

Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?