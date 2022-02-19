Борис Майоров: «С мощным соперником, как Финляндия, Россия еще не сталкивалась. Желательно, чтобы против нас в финале опять Германия играла»

поделился ожиданиями перед финалом между Россией и Финляндией.

«В финале орешек будет гораздо крепче.

Финны более стойкие, чем шведы. Более терпеливые, дисциплинированные и трудолюбивые. У шведов с игровой дисциплиной тоже все в порядке.

Но у финнов тактические установки всегда стоят во главе угла. Что бы ни случилось, они от своих схем не отойдут.

В воскресенье мы столкнемся с очень сильным соперником. И по характеру, и по уровню мастерства финны превосходят нашего соперника [шведов].

Да вы вспомните, как они в группе сыграли – сборная Суоми «горела» 0:3, но в итоге отыгралась и победила. С таким мощным противником мы на этом турнире до сих пор не сталкивались.

Желательно, чтобы против нас в финале опять Германия играла, как четыре года назад. А финны, к сожалению, совсем другое дело», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?