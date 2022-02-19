Ялонен о финале с Россией: «Если воспринимать все слишком серьезно, обычно проигрываешь. Жду, что проведем лучший матч на турнире»

ждет, что Финляндия в финале проведет лучший матч на .

Главный тренер сборной Финляндии поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 против сборной России.

«Жду, что мы проведем свой лучший матч на этом турнире. Чтобы победить, нам нужно показать свой лучший хоккей. Будет ли завтра самый важный матч в моей жизни? Не смотрю на это в таком разрезе. Конечно, это важный матч, но если мы проиграем – жизнь продолжится. И если выиграем – жизнь продолжится.

Если воспринимать все слишком серьезно, обычно проигрываешь. Надо фокусироваться на том, что мы можем контролировать. Знаем, что у нас есть шанс выиграть, но в то же время есть шанс проиграть. После мы уже обдумаем то, что случилось, но сейчас об этом не думаем.

Завтра мы будем сражаться со своим отражением, потому что Россия здесь играет как Финляндия? Да, есть немного. Мы уважаем их, они уважают нас, я провел в России почти два года, знаю игроков, тренировал некоторых из них. Они играют как воины, как и наши игроки, поэтому мы и в финале. И мы, и Россия бьемся до конца, будет интересный матч», – сказал Ялонен.

Финал Россия – Финляндия состоится 20 февраля. Начало – в 07:10 по московскому времени.