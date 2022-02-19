Владислав Третьяк: «Финны знают, что Россия обязательно полезет на ворота. Нельзя удаляться и ошибаться в обороне»

считает, что в финале ключевым станет дисциплина и игра вратаря.

Сборные России и Финляндии встретятся в решающем матче хоккейного турнира в Пекине. Игра состоится 20 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

«Много голов не будет, все будет зависеть от дисциплины и игры вратаря.

Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют.

Будет такая же игра, как со шведами – все в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра.

Финны играют от обороны со всеми, на контратаках, знают, что мы обязательно полезем на ворота», – заявил президент .

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады