Андрей Николишин: «Не сказал бы, что Россия играет от обороны – это надежный хоккей. Мы не даем сопернику забивать, но и сами активны в чужой зоне»

не считает, что сборная Россия играет от обороны на Олимпиаде-2022.

Российская команда встретится со сборной Финляндии в финале турнира в Пекине.

– Перед началом турнира звучало мнение, что сборная Суоми – главный фаворит этого турнира. Оно подтвердилось?

– Ну, наверное, раз финны в финале играют и пока ни одного поражения в Пекине не потерпели.

У сборной Суоми сильный тренерский штаб. работает с командой уже несколько лет.

Он досконально знает возможности всех своих игроков, выигрывал чемпионат мира в 2019 году.

В сборной Финляндии выполнение игрового задания близко к идеальному. Да и подбор мастеров в команде очень приличный. Она сбалансирована во всех линиях. Есть хорошие исполнители, есть звено лидеров. Вот у нас, кстати, такого ударного звена нет, а у финнов оно есть.

– Можно ли играть с финнами от обороны? Или их, наоборот, надо постоянно напрягать, чтобы сломать схематичный финский хоккей?

– Мы по-другому действовать уже не сможем. Как играли весь турнир, так и будем продолжать.

Но я бы не сказал, что мы от обороны играем. Наша команда демонстрирует очень надежный хоккей.

У нас хорошая взаимозаменяемость, подстраховка партнера, отработка по местам. Вот почему нам так мало забивают? Потому что мы не даем сопернику это сделать.

Но при этом мы и в чужой зоне действуем достаточно активно. Мы знаем, как финны ведут себя под давлением. Уверен, что тренеры это до наших ребят донесут, – заявил Николишин.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады