заявил, что Финляндия и Россия сыграют с акцентом на оборону в финале Олимпиады.

– Чего вы ждете от финала против России?

– И снова нас ждет принципиальное противостояние против русских.

Мы хорошо провели два матча плей-офф на этой . Но в финале должны вытащить из себя все, если хотим взять золото. Жду, что будет очень плотная игра.

– И нерезультативная? мало забивает.

– А кто забивает много? Посмотрите в плей-офф. Один-два гола – и исход матча решен. Главное – надо показывать командный хоккей. Чтобы все четыре звена работали как надо.

Очень важно не забить много голов, а не пропустить много голов. Это финал Олимпиады. Тут редко бывает иначе.

– Но за последние 30 лет Россия на Олимпиадах только однажды побеждала Финляндию. Вы помните тот матч в Нагано?

– Я помню, я же там играл! Мы тогда проиграли русским в полуфинале. Воспоминания о том матче мы оставили в Нагано. Нам тогда полную авоську шайб накидали.

– В этом финале вы не ждете счет 7:4? Тогда забил , он сейчас тренирует сборную России.

– Ну, ведь Павла Буре нет в штабе? Он тогда пять забил. Я жду очень плотный хоккей.

Обе команды постараются показать коллективный хоккей с акцентом на оборону. Тут в плей-офф вообще, если ты забил одну шайбу, это уже хорошая заявка на победу, – сказал генеральный менеджер сборной Финляндии.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады