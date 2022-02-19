Владимир Воробьев о финале Олимпиады: «Матч, которого ждет вся страна. Обыгрывать финнов можно, Россия крепла от игры к игре»

высказал мнение об итогах матча между Россией и Швецией (2:1 Б) на Олимпиаде.

«Я считаю, ребята контролировали матч, строго выполняли установку тренера. Видно, что ребята понимают, в какой хоккей мы играем. Это реально радует.

Да, сама игра равная была, по уровню соперники были близки друг к другу, нервов мы потратили много. Но, в конце концов, мы в финале! И ребят стоит только похвалить.

Именно в таких играх показывается характер и единство коллектива. полностью заслужила выход в финал.

Парни подчищали ошибки друг друга, пластались, старались, ложились под шайбу.

Нет ни одного человека, про которого можно сказать «недоработал». Здесь другого и быть не должно, если это настоящая, сильная команда. Как раз такие коллективы выигрывают турниры.

Видно, что этот коллектив креп от игры к игре по ходу Игр, несмотря на всю критику вокруг, парни добавляли, и в полуфинале мы увидели то, что по кирпичику строил тренерский штаб. Сейчас самое главное выдохнуть, успокоиться, все эмоции забыть.

Нас ждет самый главный матч, которого ждет вся страна. Обыгрывать финнов можно, все прекрасно видели это в матче со словаками, – сказал бывший главный тренер «Динамо» и «Амура».

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны