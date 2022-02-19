Никишин о победе России: «У меня в глазах уже темнеет от счастья! В овертайме играли от обороны – это явно было видно»

прокомментировал победу России в полуфинале Олимпиады-2022.

Российская команда обыграла сборную Швеции (2:1 Б) и вышла в финал турнира в Пекине.

«Это просто... У меня в глазах уже темнеет все от счастья! Игра максимально тяжелая.

На нас было меньше давления. Повели, но в третьем периоде шведы отыгрались.

В овертайме мы играли от обороны – это явно было видно со стороны. Хорошо, что отоборонялись и забили буллиты. Везет сильнейшим.

Знаете, вроде опытные выходят и не забивают. И вот дали шанс молодому, и он забил. молодец, справился с давлением. Я в него больше всего верил. Я стоял уже с закрытыми глазами. Все рады за него. Красавец!

Когда выбил шайбу при выходе «1 в 0» у шведов, сначала просто хотел прыгнуть.

Но у меня было в голове удаление, которое получил в матче с чехами. Нельзя было косить – я аккуратненько выбил, и мне повезло. Сегодня много, кто спас. Федот ( ) тоже красавец!» – заявил защитник сборной России.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны