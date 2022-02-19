Брызгалов о финале Олимпиады: «Тренерский штаб и хоккеисты осознают, насколько это великая возможность»

поделился ожиданиями перед финалом Олимпиады между Россией и Финляндией.

«Если возьмем последние 20 лет, то сборная России всегда играла с финнами очень непросто. Всегда были тяжелые матчи.

Я не думаю, что ребят ждет легкая прогулка в финале Олимпиады, нужно пожелать удачи.

Мне кажется, что каждый из хоккеистов знает, где он сейчас находится и какая перед ним стоит цель, явно, что для каждого это очень важный матч.

Я думаю, что тренерский штаб и хоккеисты осознают, насколько это великая возможность.

Хочется просто пожелать удачи. Понимаю, что они попали в финал олимпийского турнир. Для каждого из них, наверное, это достижение.

Мне кажется, что они сделают все, чтобы выступить успешно», – сказал бывший вратарь сборной России.