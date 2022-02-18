Фазель о финале Олимпиады: «Давай-давай, Россия! Самое время для реванша за поражение на Кубке Первого канала»

Рене Фазель заявил, что выход в финал Олимпиады-2022 является большим успехом для России.

победила Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. Команда сыграет в финале против Финляндии.

«Это невероятная победа российской команды. Ее много критиковали за оборонительный хоккей, но команда вышла в финал. Это большой успех.

В финале будет сложно, россияне уступили финнам на Кубке Первого канала (2:3 ОТ). Возможно, сейчас самое время для реванша. В любом случае желаю успеха российским хоккеистам. Давай-давай, Россия!» – сказал почетный президент ИИХФ.