Фазель о финале Олимпиады: «Давай-давай, Россия! Самое время для реванша за поражение на Кубке Первого канала»

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Рене Фазель заявил, что выход в финал Олимпиады-2022 является большим успехом для России.

Сборная России победила Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. Команда сыграет в финале против Финляндии.

«Это невероятная победа российской команды. Ее много критиковали за оборонительный хоккей, но команда вышла в финал. Это большой успех.

В финале будет сложно, россияне уступили финнам на Кубке Первого канала (2:3 ОТ). Возможно, сейчас самое время для реванша. В любом случае желаю успеха российским хоккеистам. Давай-давай, Россия!» – сказал почетный президент ИИХФ.

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