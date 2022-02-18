Кожевников о финале Олимпиады: «Снаряд в одну яму трижды не падает. В этот раз мы должны побеждать финнов»

считает, что сборная России должна победить в финале Олимпиады.

Команда обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. В финале сборная России сыграет против Финляндии.

«Ребята сыграли здорово, выдали настоящее сражение. В целом именно такой тяжелой игры и ожидал. Понимал, что самое главное – выстоять, показать свой характер, что нашим хоккеистам удалось. Бились, боролись, ложились под шайбы – так и должно быть.

Конечно, надо отметить вратаря , который сыграл на высоком уровне, можно даже сказать, здорово.

Что касается финала, то снаряд в одну яму трижды не падает. Проиграли финнам в полуфинале чемпионата мира-2019 и на последнем Кубке Первого канала, так что в этот раз должны побеждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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