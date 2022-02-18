Кожевников о финале Олимпиады: «Снаряд в одну яму трижды не падает. В этот раз мы должны побеждать финнов»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Кубок Первого канала ЧМ по хоккею Александр Кожевников Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, что сборная России должна победить в финале Олимпиады.

Команда обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. В финале сборная России сыграет против Финляндии.

«Ребята сыграли здорово, выдали настоящее сражение. В целом именно такой тяжелой игры и ожидал. Понимал, что самое главное – выстоять, показать свой характер, что нашим хоккеистам удалось. Бились, боролись, ложились под шайбы – так и должно быть.

Конечно, надо отметить вратаря Ивана Федотова, который сыграл на высоком уровне, можно даже сказать, здорово.

Что касается финала, то снаряд в одну яму трижды не падает. Проиграли финнам в полуфинале чемпионата мира-2019 и на последнем Кубке Первого канала, так что в этот раз должны побеждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

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