Никита Гусев: «Когда шведы забили, мы просто продолжали играть дальше»

Форвард сборной России Никита Гусев поделился эмоциями после победы в 1/2 финала .

Российская команда обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. В серии буллитов забили Никита Гусев, Егор Яковлев и Арсений Грицюк.

«Что там рассказывать про буллиты. Главное, что выиграли. Я немножко был уже «холодный» в конце, но удалось все сделать.

Мы очень нервничали, так что сейчас самое необходимое – пойти отдохнуть.

Когда шведы забили, мы просто продолжали играть дальше. На буллитах сказали, что я иду. Я знал, что буду делать. Просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он нас знал», – сказал Гусев.

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