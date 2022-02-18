Фетисов о Пхенчхане: «Мы спаслись от позора, от которого никогда бы не отмылись. Только волшебник мог сделать как Гусев»

заявил, что Россия спаслась от позора на Олимпиаде-2018, победив Германию.

Россияне обыграли немцев (4:3 ОТ) в финале.

– Мы спаслись практически на той Олимпиаде от позора, от которого мы бы никогда не отмылись. Проигрывая немцам за минуту, играя в меньшинстве в финале, думаю, что это было бы серьезным ударом.

И Никита Гусев сотворил гол, который только мог волшебник сделать.

– Извините, перебью. Есть легенда, что Гусева на площадку в этот решающий момент выпустил как раз Жамнов. Это правда?

– Ну, так и есть. Я тоже слышал из разных источников, да. И Капризова тоже потом. По его предложению и инициативе. Ну, еще раз: для того, чтобы принять правильное решение, надо находиться внутри команды, понимать, кого сегодня, у кого энергетика есть. Вот это вот желание не опустить руки, а сотворить то, что от тебя даже и не ждут иногда. За счет этого и растут игроки, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Один прыжок, который уберег Россию от вылета – Ткачев упал на колено и защитил пустые ворота