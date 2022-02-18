Александр Кожевников: «Финала мести за Сочи-2014 не будет. Мы и так олимпийские чемпионы. Но должок можем вернуть»

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Александр Кожевников заявил, что Россия не будет мстить Финляндии за поражение в 2014 году.

Команда обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею-2022. В финале сборная России сыграет против Финляндии.

«Поздравляю! Молодцы!

Отомстим Финляндии за Олимпиаду в Сочи? Финала мести не будет. Ну, слишком громко. Мы и так олимпийские чемпионы. Но должок можем вернуть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале со счетом 1:3.

Третьяк о том, что Россия должна отомстить Финляндии за Сочи-2014: «Должны, конечно. Бог поможет, надеюсь»

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