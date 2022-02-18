«Да-да, нам везет. Вы это хотели сказать?» Жамнов после победы в полуфинале Олимпиады

ответил на вопрос о везении после победы над Швецией (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады.

Главный тренер сборной России прокомментировал события полуфинальной игры в Пекине.

– Почему Никита Гусев ни разу не вышел в овертайме?

– Решили так. Чем вы не довольны? Это тренерское решение.

– Главное было не пропустить?

– Почему не пропустить? У нас задача была держать шайбу, создавать моменты.

Нужно было катание, движение. Шведы мобильно катались, и нам нужны были игроки с мобильным катанием.

– Считаете, что удача где-то вам…

– Да-да, нам везет. Вы это хотели сказать?

– дали две минуты, хотя там могли дать «5+20» за удар между ног.

– Спросите судей.

– Насколько помогло, что и Наумов, и Федоров хорошо знают ? Советовали игрокам куда бросать?

– Да, говорили это ребятам в раздевалке перед игрой. Но в КХЛ это ни для кого не секрет. Просили использовать лишний пас в атаке и бросать верхом.

– Что было на душе, когда шел на последний бросок?

– Ничего в душе не было

– План на игру был выполнен?

– Сегодня была команда, которая старалась играть по заданию все 60 минут. Бывали провалы и у нас, и у шведов. Но конечный результат достигнут. Мы в финале, – заявил Жамнов.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны