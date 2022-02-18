«Да-да, нам везет. Вы это хотели сказать?» Жамнов после победы в полуфинале Олимпиады

Алексей Жамнов ответил на вопрос о везении после победы над Швецией (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады.
Главный тренер сборной России прокомментировал события полуфинальной игры в Пекине.
– Почему Никита Гусев ни разу не вышел в овертайме?
– Решили так. Чем вы не довольны? Это тренерское решение.
– Главное было не пропустить?
– Почему не пропустить? У нас задача была держать шайбу, создавать моменты.
Нужно было катание, движение. Шведы мобильно катались, и нам нужны были игроки с мобильным катанием.
– Считаете, что удача где-то вам…
– Да-да, нам везет. Вы это хотели сказать?
– Владимиру Ткачеву дали две минуты, хотя там могли дать «5+20» за удар между ног.
– Спросите судей.
– Насколько помогло, что и Наумов, и Федоров хорошо знают Ларса Юханссона? Советовали игрокам куда бросать?
– Да, говорили это ребятам в раздевалке перед игрой. Но в КХЛ это ни для кого не секрет. Просили использовать лишний пас в атаке и бросать верхом.
– Что было на душе, когда Егор Яковлев шел на последний бросок?
– Ничего в душе не было
– План на игру был выполнен?
– Сегодня была команда, которая старалась играть по заданию все 60 минут. Бывали провалы и у нас, и у шведов. Но конечный результат достигнут. Мы в финале, – заявил Жамнов.
На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны