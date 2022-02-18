Рабинер о выходе России в финал Олимпиады-2022: «В одном буллите были от поражения! Мы еле дышим, как будто сами играли»

поделился эмоциями после победы хоккейной сборной России над Швецией (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады-2022.

«Мы сами сейчас еле дышим, как будто сами играли! В одном буллите были от поражения!

Спасибо, Федотов, Слепышев, Гусев, Яковлев, Грицюк! Мы в финале. Но какие же нервы...» – написал журналист.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

Буллиты в полуфинале – настоящая драма. Россия чуть не потеряла все, но эффектно вернулась