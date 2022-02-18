Михайлов о том, что игра сборной – тягомотина: «Неуместно негативно говорить про ребят, которые сражались. В любом матче можно найти ложку дегтя»

ответил на критику неяркой игры на Олимпиаде.

Двукратный олимпийский чемпион после победы над Швецией (2:1 Б) ответил на вопрос о том, что болельщики называют игру национальной команды тягомотиной.

«Негативно говорить что-либо про ребят, которые с первой и до последней секунды сражались, – неуместно. В любом матче можно найти ложку дегтя», – заявил Михайлов.

В финале Олимпиады-2022 сборная России сыграет с командой Финляндии.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны