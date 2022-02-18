Дмитрий Федоров: «Часть журналистов занимается дискредитацией сборной России на Олимпиаде»

Дмитрий Федоров считает, что часть журналистов занимается дискредитацией сборной России.

Ранее главный тренер команды Алексей Жамнов сказал: «Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас все время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива».

– Как вы относитесь к таким высказываниям Алексея Жамнова? Есть вообще какое-то ощущение «сплошного негатива» в прессе?

– Любой тренер привыкает к тому, что его критикуют. Но с ложью, глупостью, наглостью и заказными материалами трудно примириться. Понимаю, что имел в виду Алексей Юрьевич. Его наверняка вывела из себя не критика игры. Зачастую заслуженная критика, кстати.

Тренерский штаб раздражает ангажированность некоторых журналистов. И то, как нормальные журналисты подхватывают то, что вбрасывают проплаченные. На мой взгляд, Алексею Юрьевичу не стоило противопоставлять зарубежную и российскую прессу. Ведь все журналисты разные, не стоит обобщать.

– Почему у нас в прессе так активно обсуждаются околохоккейные моменты – отдельный самолет для сборной, астролог в команде, непопадание игроков в состав по неспортивным причинам и так далее?

– Пресса обсуждает то, что легко понять любому, даже самому неподготовленному болельщику. Человек – стадное существо. Если начинается травля, то постепенно в нее вовлекаются и вполне себе симпатичные люди, которые спустя некоторое время будут задавать себе вопрос: «Зачем я это делал?» Так же и с нашей сборной.

Часть журналистов с самого начала занимается дискредитацией, а другие подхватили, пошли на поводу. Каждый понимает, что статья про астролога проплаченная. Причем очевидно кем. Но информация из нее была мгновенно растиражирована, – сказал руководитель КХЛ ТВ.

Жамнов о том, есть ли у сборной хрустальный шар: «У нас журналисты все время чушь придумывают. И столько негатива. Я устал»

Максим Сушинский: «Хотели, чтобы наши попали на Канаду и если бы обосрались, было больше радости про это писать? Один негатив, впечатление, что всех проплатили»