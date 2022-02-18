Путин вряд ли будет смотреть матч Россия – Швеция из-за встречи с Лукашенко

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Президент РФ Владимир Путин вряд ли будет смотреть хоккейный матч Россия – Швеция.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российская команда в полуфинале олимпийского турнира встретится со Швецией.

По словам Пескова, после переговоров в Кремле Путин продолжит общение с белорусским лидером Александром Лукашенко.
 
«Не думаю, нет. Что, они все бросят, чтобы посмотреть хоккей? Нет, они же потом продолжат общение», – сказал журналистам Песков.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция. Начало – в 16:10 по московскому времени.

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