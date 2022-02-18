Алексей Касатонов: «Сборная России прибавляет в качестве игры. Позитивных моментов становится больше»

считает, что сборная России прибавляет в качестве игры по ходу Олимпиады.

– Как оцениваете качество игры нашей команды на Олимпиаде?

– Сейчас главное – результат. Наши ребята молодцы, вышли в полуфинал. Был мощный первый период в четвертьфинале с Данией. Но реализация хромала – надо в этом компоненте немного прибавить.

В остальном команда, на мой взгляд, набирает форму, прибавляет в качестве игры. Главное, чтобы на максимуме подошла к решающим встречам.

– Четвертьфинал с Данией внушает оптимизм?

– Да, мы уже играли гораздо лучше, чем на групповом этапе. Прибавляем. Радует, что Шипачев забил. Все-таки от него зависит очень многое – это наш лидер, капитан, первый центр. Его критиковали за не очень результативную игру в группе, но в четвертьфинале были гол и передача.

В целом команда набирает по ходу турнира, подходит к пику формы. Позитивных моментов становится больше, – сказал двукратный олимпийский чемпион.