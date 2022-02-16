Жамнов о том, есть ли у сборной хрустальный шар: «У нас журналисты все время чушь придумывают. И столько негатива. Я устал»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после победы над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 поделился мнением о работе российских журналистов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в делегацию сборной России в Пекине входит астролог. Генеральный менеджер команды Илья Ковальчук опроверг эту информацию.

– У вас точно нет хрустального шара?

– У нас никого нет, это все придумали. Просто весь этот бред, который пишут в телеграме…

Знаете, у меня такое ощущение… Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас все время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива. Правда, устал, – сказал Жамнов.

Духовник сборной России провел молебен перед матчем с Данией: «Команда была в полном составе»

Ковальчук об астрологе в штабе сборной: «Нет, первый раз слышу. Может, к керлингу присоединился или еще к кому-то»