Семенов сыграет в 1-м звене с Шипачевым и Чибисовым в полуфинале со Швецией

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Стал известен состав сборной России на полуфинал Олимпиады со Швецией.

В составе звеньев сборной произошли изменения: Кирилл Семенов сыграет в первом звене с Вадимом Шипачевыми и Андреем Чибисовым. Никита Гусев начнет матч во втором звене с Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком.

Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет пятую игру подряд на турнире. Его сменщиком будет Тимур Билялов. 

Никишин – Нестеров, Чибисов – Шипачев – Семенов;

Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;

Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков;

Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко – Каюмов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция. Начало – в 16:10 по московскому времени.

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