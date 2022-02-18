Семенов сыграет в 1-м звене с Шипачевым и Чибисовым в полуфинале со Швецией

Стал известен состав сборной России на полуфинал Олимпиады со Швецией.

В составе звеньев сборной произошли изменения: сыграет в первом звене с Вадимом Шипачевыми и . начнет матч во втором звене с и .

Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет пятую игру подряд на турнире. Его сменщиком будет Тимур Билялов.

Никишин – Нестеров, Чибисов – Шипачев – Семенов;

Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;

Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков;

Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко – Каюмов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция. Начало – в 16:10 по московскому времени.