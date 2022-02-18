Семенов сыграет в 1-м звене с Шипачевым и Чибисовым в полуфинале со Швецией

Стал известен состав сборной России на полуфинал Олимпиады со Швецией.
В составе звеньев сборной произошли изменения: Кирилл Семенов сыграет в первом звене с Вадимом Шипачевыми и Андреем Чибисовым. Никита Гусев начнет матч во втором звене с Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком.
Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет пятую игру подряд на турнире. Его сменщиком будет Тимур Билялов.
Никишин – Нестеров, Чибисов – Шипачев – Семенов;
Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;
Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков;
Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко – Каюмов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция. Начало – в 16:10 по московскому времени.