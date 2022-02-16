Максим Сушинский: «Хотели, чтобы наши попали на Канаду и если бы обосрались, было больше радости про это писать? Один негатив, впечатление, что всех проплатили»

Бывший нападающий сборной России выступил с критикой прессы, которая, по его мнению, создает негативную обстановку вокруг национальной команды, выступающей на Олимпиаде-2022.

В 1/2 финала сборная России сыграет против команды Швеции, которая, в свою очередь, выиграла у канадцев в четвертьфинале.

– На Олимпиаде нет плохих соперников. Швеция – хорошая, слаженная команда с сильным вратарем.

– А нет сожаления, что это не Канада? У нас к матчам с этим соперником всегда самое большое внимание.

– Мне вообще по барабану, с кем сборная России будет играть. Главное, чтобы она выиграла.

Обыграют шведов, значит, нет сожаления, что играли со шведами. Обыграли бы канадцев, не было бы сожаления, что с ними бы встречались. Вот такая должна быть постановка вопроса.

Вы хотели бы, чтобы наши попали на канадцев и, если бы обосрались, у вас было больше радости про это писать?

Послушайте, что говорит . А я про это еще три дня назад журналистам заявлял. Почему у нас один негатив про сборную?

Почему иностранцы пишут про нашу команду лучше, чем российские корреспонденты?

Такое впечатление, что вас всех проплатило бывшее руководство сборной или у вас свои задачи – интригу навести, чтобы не поддержать команду, а добить ее.

Почитайте, что журналисты пишут – один сплошной негатив. А вот сыграли плохо, а вот не забил… Почему бы не сказать: «Здорово, команда забила, выиграла, уже в полуфинале».

Какая разница, кто не забил? В команде играет 20 человек, а не один. Почему Шипачев должен играть лучше, если сборная победила? – заявил Сушинский.

Жамнов о том, есть ли у сборной хрустальный шар: «У нас журналисты все время чушь придумывают. И столько негатива. Я устал»