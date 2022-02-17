Плющев о матче России со Швецией: «Как запахнет медалями, у наших проснется аппетит, надеюсь»

надеется, что близость к финалу повлияет на игру России со Швецией.

– Наши шансы в матче со Швецией примерно равны: в чем-то мы превосходим шведов, в чем-то они нас. Мы можем победить шведов за счет характера и бойцовских качеств.

Главное, чтобы это не переросло в удаления, а то у нас есть отдельные индивидуумы, у которых играют мышцы, а потом страдает вся команда. У нас есть один такой – казанский представитель.

Что касается игры, в нашем исполнении я не видел ничего выдающегося на этом турнире. У нас не работает большинство, а это важный фактор в таких играх. Реализация одного или двух удалений – это уже серьезное преимущество, тем более шведы умеют защищаться.

Будем надеяться, когда запахнет медалями, у наших ребят проснется аппетит. Тренеры, в свою очередь, покажут нам не системный хоккей, который не получается, а нечто другое.

– Как мы с такой игрой дошли до полуфинала?

– У нас была легкая группа, но мы с ней мучились очень серьезно. В четвертьфинале была бодаловка с теми же датчанами, а Дания никогда не была в первой пятерке команд, – сказал заслуженный тренер России.