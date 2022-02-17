Гимаев-младший об Олимпиаде-2022: «Россия против Швеции – игра нервов. Наши под постоянным давлением, все ждут яркой игры»

считает, что игра России и Швеции на Олимпиаде-2022 будет нервной.

«В полуфинале нас ждет встреча Финляндии и Словакии. Словаки раскрепощены, они уже показали яркую игру против мощных команд, но однозначные фавориты все же финны. Они по-прежнему фавориты всей – по подбору игроков, по системе, по выступлениям. Думаю, финны должны выиграть этот матч, но словаки способны удивить нас еще раз.

Россия против Швеции – это будет игра нервов. Наша сборная находится под постоянным давлением, все ждут от команды яркой игры, чтобы мы всех сметали на своем пути.

Но сейчас главное – результат. Мы хороши в обороне, а это может помочь именно в матче против Швеции. Думаю, в паре абсолютное равенство – 50 на 50, но я все же верю в нашу команду», – сказал комментатор.