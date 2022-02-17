Николишин о персональной опеке Валльмарка: «Ни к чему. Он другого калибра, нежели Овечкин или Кросби»

сравнил форвардов Лукаса Валльмарка и .

Бывший игрок сборной России считает, что в матче против Швеции на Олимпиаде-2022 российской команде незачем играть персонально против Валльмарка.

– Шведы есть шведы, это всегда очень серьезный соперник для кого угодно. У них обязательно отличное катание, владение клюшкой, шведские игроки технически хорошо обучены. Тем более на олимпийский турнир тренеры очень точечно команду подбирали, многих известных ребят туда не позвали, включая даже тех, кто из в Европу вернулся.

То есть состав собирался под определенную систему и из тех игроков, кого главный тренер хорошо знает. Как видите, эта стратегия оправдалась: в четвертьфинале с канадцами «Тре Крунур» показала как раз ту игру, что от нее требовали: очень терпеливую и плотную.

– Надо нашим хоккеистам персонально играть против Лукаса Валльмарка? У форварда уже пять заброшенных шайб, он лучший снайпер турнира, в четвертьфинале тоже забил.

– Не думаю, что в полуфинале кто-то будет кого-то бояться персонально. Да и ни к чему это. При всем уважении к Валльмарку, это нападающий совсем другого калибра, нежели Овечкин или Кросби. У него немножко другая хоккейная история, – сказал Николишин.