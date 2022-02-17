Гусев о сборной России: «На Олимпиаде мы должны выигрывать все матчи в любом состоянии»

считает, что сборная России должна побеждать в любом матче Олимпиады-2022.

– У нас все хорошо, но нам не стоит обращать внимание на свою готовность. На Олимпиаде мы должны выигрывать все матчи в любом физическом состоянии. Надо выходить на лед и побеждать.

Не удивлен, что в полуфинале нам достались шведы. Пока еще, правда, не разбирали этого соперника. Не знаю, как они играют. За их матчем со сборной Канады я не наблюдал.

Также для меня не стало сюрпризом поражение американцев в матче со словаками. На Олимпиаде каждая команда может выиграть у любого соперника, особенно в матчах на вылет.

– Каковы ваши шансы на финал?

– Ну я же не букмекер. Игра покажет, – заявил форвард сборной России.