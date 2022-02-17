Гимаев-младший о победе России: «У общественности сидит в голове, что Дании мы всегда должны забивать по 10 шайб. Но это команда другого уровня»

Сергей Гимаев-младший остался доволен матчем России и Дании (3:1) на .

«Четвертьфинал российской сборной против Дании получился довольно интересным.

У общественности сидит в голове, что Дании мы всегда должны забивать по десять шайб. Но нынешняя Дания – это команда другого уровня. Они в предыдущих встречах обыграли всех, кроме России: Швейцарию, Чехию, Латвию. Так что их выход в четвертьфинал на дебютной Олимпиаде – это совсем не случайность.

Это следствие формы и класса команды – сыгранной и состоящей из очень опытных игроков, таких как Франс Нильсен и Миккель Бедкер, которые немало поиграли за океаном.

Очень понравилось то, что наши лидеры сказали ключевое слово в матче с таким соперником. Никита Нестеров, и стали главными творцами победы над датчанами.

Наконец-то забил . Это здорово, это придаст уверенности и ему, и всей команде.

Сборная хорошо играла в обороне, хотя где-то в третьем периоде и позволили датчанам довольно много», – отметил бывший защитник клубов КХЛ.