Хартли об игре Швеция – Россия на Олимпиаде-2022: «Мастерство против системы, очень захватывающе»

с интересом ждет матча России против Швеции на Олимпиаде-2022.

«Я получаю удовольствие от просмотра матчей – и женских команд, и мужских. Очень интересное зрелище, отличный хоккей мы наблюдаем.

Очень интересно будет посмотреть [матч] Швеция – Россия – там будет мастерство против системы, очень захватывающе.

Небольшим сюрпризом стало то, что Словакия прошла так далеко, но они действительно постарались и сумели одержать победу. Наверное, в этой паре фаворит все-таки Финляндия, но случиться может что угодно», – заявил главный тренер .