Воробьев о матче со Швецией: «Все 22 хоккеиста России выйдут с настроем воевать и биться»

уверен, что сборная России настроена биться со Швецией на Олимпиаде-2022.

«Сборная Швеции – это очень серьезный соперник с давней историей противостояния с нашей командой. Еще со времен сборной СССР все матчи со шведами проходили в очень напряженной борьбе. Думаю, что подготовка к следующему матчу началась сразу после вчерашней победы над датчанами – и в тренерском штабе сборной России внимательно наблюдали за встречей Швеции и Канады.

Если говорить о шведской команде, то большое количество ее игроков хорошо известно нам по выступлениям в КХЛ, в том числе и два их основных голкипера – и . В этом сезоне Юханссон сильно играет за СКА, а раньше он успешно играл за ЦСКА, где с ним работал , сейчас являющийся тренером вратарей сборной России. Думаю, что Наумов подскажет нашим хоккеистам уязвимые места в игре Юханссона, которого он прекрасно знает.

Уверен, что все 22 хоккеиста в составе сборной России выйдут на полуфинальный матч с настроем воевать и биться. Как говорил генеральный менеджер нашей команды , в каждой смене нужно оставлять всего себя на льду, и тогда будет сопутствовать успех.

В завтрашнем матче ведение силовой борьбы станет одним из главных факторов матча. И, конечно, важным элементом в игре станут действия спецбригад. Кто сыграет лучше в большинстве и меньшинстве, тот и получит весомое преимущество», – отметил экс-тренер «Динамо» и «Амура».