Ковальчук посетил соревнования фигуристок на Олимпиаде-2022

Илья Ковальчук решил поддержать фигуристок на Олимпиаде-2022.
Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в турнире по фигурному катанию у женщин.
После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева. Анна Щербакова идет на втором месте, Александра Трусова – четвертая.
Генеральный менеджер сборной России по хоккею посетил соревнования.
«Илья Ковальчук пришел поболеть за наших прекрасных фигуристок», – говорится в телеграм-канале ОКР.
Загитова, Синицина и Кацалапов посетили матч сборной России против Дании на Олимпиаде-2022