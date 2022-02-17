Ковальчук посетил соревнования фигуристок на Олимпиаде-2022

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Илья Ковальчук решил поддержать фигуристок на Олимпиаде-2022.

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в турнире по фигурному катанию у женщин.

После короткой программы лидирует россиянка Камила ВалиеваАнна Щербакова идет на втором месте, Александра Трусова – четвертая.

Генеральный менеджер сборной России по хоккею посетил соревнования.

«Илья Ковальчук пришел поболеть за наших прекрасных фигуристок», – говорится в телеграм-канале ОКР.

Загитова, Синицина и Кацалапов посетили матч сборной России против Дании на Олимпиаде-2022

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