Ковальчук посетил соревнования фигуристок на Олимпиаде-2022

Илья Ковальчук решил поддержать фигуристок на Олимпиаде-2022.

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в турнире по фигурному катанию у женщин.

После короткой программы лидирует россиянка . идет на втором месте, – четвертая.

Генеральный менеджер сборной России по хоккею посетил соревнования.

« пришел поболеть за наших прекрасных фигуристок», – говорится в телеграм-канале .

Загитова, Синицина и Кацалапов посетили матч сборной России против Дании на Олимпиаде-2022