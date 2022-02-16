Александр Юдин: «Мы гордимся, что обыграли Данию. Жамнов порой стоит потерянный на скамейке, тренеры не управляют командой»

Вице-чемпион мира, известный тафгай прокомментировал победу сборной России над командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

«В том, что сборная вышла в полуфинал – ничего удивительного нет. Вопрос лишь в том, насколько сложно это было.

При всем уважении к датчанам в то время, когда я играл – сборную этой страны никто не считал серьезным соперником.

Сейчас мы уже гордимся тем, что обыграли Данию. Я понял бы, если бы речь шла о футболе, но мы говорим о хоккее, где Россия всегда была в числе фаворитов.

Читал в одном из СМИ высказывание Максима Сушинского. Он пишет, что у нашей сборной нет игры. Полностью с этим мнением согласен. Каким бы ни был состав – игрой должны управлять тренеры.

Я с большим уважением отношусь к Алексею Жамнову, Сергею Федорову, , Сергею Гончару, Алексею Кудашову.

Все они играли в НХЛ, первые трое были звездами первой величины сильнейшей лиги мира! Сейчас они во главе сборной, со стороны видно, что они не управляют командой. Жамнов порой вообще стоит потерянный на скамейке.

На такой турнир должны везти команду опытные тренеры, те, кто могут мгновенно принять решение.

Боюсь, что как раз тренерского опыта не хватит нашей сборной. Легких соперников уже не будет. Ребята временами играли на равных. Нужны идеи, креатив», – сказал Юдин.

Россия выдала мощь: прижала датчан, создала россыпь моментов, пропустила всего один гол