Сергей Калинин: «Ковальчук не потерял себя во время карьеры, говорят, даже намного лучше стал. Он создает победную атмосферу»

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Нападающий «Трактора» Сергей Калинин охарактеризовал Илью Ковальчука, который сейчас является менеджером сборной России.

Илья Ковальчук сейчас тоже в сборной, пусть и не в роли игрока. Как ты его как лидера, как человека можешь охарактеризовать?

– Он человек, который не просто добился больших высот. При этом не потерял себя в течение карьеры, не изменился.

Говорят, что даже намного лучше стал, чем был в начале.

В Питере общались, в сборной, он большую роль в победах сыграл. Он действительно создает такую победную атмосферу, – сказал Калинин.

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