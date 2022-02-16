Сергей Калинин: «Ковальчук не потерял себя во время карьеры, говорят, даже намного лучше стал. Он создает победную атмосферу»

Нападающий охарактеризовал Илью Ковальчука, который сейчас является менеджером сборной России.

– сейчас тоже в сборной, пусть и не в роли игрока. Как ты его как лидера, как человека можешь охарактеризовать?

– Он человек, который не просто добился больших высот. При этом не потерял себя в течение карьеры, не изменился.

Говорят, что даже намного лучше стал, чем был в начале.

В Питере общались, в сборной, он большую роль в победах сыграл. Он действительно создает такую победную атмосферу, – сказал Калинин.