Кожевников перед Швецией: «Все будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий о том, что в полуфинале Олимпиаде встретятся сборные России и Швеции.

«Россия и Швеция – равные соперники. Но это полуфинал, поэтому нам надо выиграть. У шведов слабых сторон практически нет, как и у нас.

Все будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать», – сказал Кожевников.

Во всех матчах турнира ворота российской команды защищал Иван Федотов.

Матч Россия – Швеция состоится 18 февраля. Начало – в 16:10 по московскому времени.

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