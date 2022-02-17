Кожевников перед Швецией: «Все будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать»

Двукратный олимпийский чемпион дал комментарий о том, что в полуфинале встретятся сборные России и Швеции.

«Россия и Швеция – равные соперники. Но это полуфинал, поэтому нам надо выиграть. У шведов слабых сторон практически нет, как и у нас.

Все будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать», – сказал Кожевников.

Во всех матчах турнира ворота российской команды защищал .

Матч Россия – Швеция состоится 18 февраля. Начало – в 16:10 по московскому времени.