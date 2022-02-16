Тренер Швеции о матче с Россией: «Мы будем играть против очень хорошей команды, одного из фаворитов Олимпиады»

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов высказался после матча против Канады (2:0) в 1/4 финала Олимпийских игр-2022.

«Мы сыграли хороший матч, все 60 минут контролировали игру. Мы не позволили сопернику создать моменты, воспользовались своим. Мы знали, что у нас будет шанс забить, что в итоге и получилось.

Полуфинал с Россией? Мы будем играть против очень хорошей команды, против одного из фаворитов турнира. Посмотрим, какой будет игра, думаю, будет упорной, обе команды хорошо играют в обороне.

Сегодня решили, что будет играть Юханссон. Перед матчем с Финляндией думали, кого ставить, в итоге тогда выбрали Хелльберга. Сегодня Ларс сыграл великолепно. Валльмарк забивает в каждом матче, счастлив, что он так много забивает. Он хороший и умный игрок, хорошо играет с шайбой.

Я играл в тройке с Макаровым и Ларионовым. Они были моими кумирами, играть с ними вместе было большой честью для меня. Когда я рос, то они были моими кумирами. Это было прекрасное время, воспоминания на всю жизнь. Знаю, что Ларионов в Пекине, видел его на трибуне», – сказал Гарпенлов.