Сушинский о матче с Данией: «У сборной России нет мастерства, чтобы забить и спокойно играть»

Теги Сборная России по хоккею Максим Сушинский Сборная Дании по хоккею Вадим Шипачев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал победу команды над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Доволен только победой, игрой нет. Нет мастерства у команды, чтобы забить и спокойно играть. В атаке этого не чувствуется. К обороне вопросов нет. Не можем постоянно нагнетать, хорошо играть. Это была первая игра России, которую я посмотрел на турнире. Мне не понравилось.

Федотову огромное спасибо! Столько сэйвов сделал. Тяжело играть, когда голкипер холодный стоит.

Шанс на золото всегда есть. Шипачев делает свое дело. Есть шанс – он забивает», – сказал Сушинский.

Россия сыграет с победителем пары Швеция – Канада в 1/2 финала Олимпиады-2022, Финляндия – со Словакией

Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные