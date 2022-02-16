Сушинский о матче с Данией: «У сборной России нет мастерства, чтобы забить и спокойно играть»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал победу команды над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Доволен только победой, игрой нет. Нет мастерства у команды, чтобы забить и спокойно играть. В атаке этого не чувствуется. К обороне вопросов нет. Не можем постоянно нагнетать, хорошо играть. Это была первая игра России, которую я посмотрел на турнире. Мне не понравилось.

Федотову огромное спасибо! Столько сэйвов сделал. Тяжело играть, когда голкипер холодный стоит.

Шанс на золото всегда есть. Шипачев делает свое дело. Есть шанс – он забивает», – сказал Сушинский.

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