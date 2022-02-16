Юханссон о Кузьменко: «Рад, что не играю против него в полуфинале Олимпиады. Он большой мастер»

Вратарь СКА и сборной Швеции Ларс Юханссон поделился ожиданиями от матча против команды России в 1/2 финала Олимпиады-2022.

«Знаем, насколько хорошая команда у сборной России, у них хороший микс из мастеровитых игроков и работяг.

Да, я был немного удивлен, что не взяли Кузьменко на Олимпиаду, ведь у него отличный сезон, он большой мастер. С другой стороны, я рад, что не играю против него в полуфинале.

Мне нравится, как играет вратарь россиян Иван Федотов. Он большой и спокойный, мне нравится его стиль. Он будто бы вообще никогда не нервничает», – сказал Юханссон.

Напомним, форвард СКА Андрей Кузьменко покинул сборную России и вернулся в расположение клуба КХЛ 7 февраля.

Сообщалось, что он уехал из национальной команды из-за травм.

8 февраля СКА объявил, что игрок прошел независимое медицинское обследование и был допущен к занятиям профессиональным спортом.