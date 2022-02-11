Алексей Терещенко: «Я бы не брал Гусева на Олимпиаду. Есть Толчинский, Окулов, Кузьменко. Считаю, что Никита не готов»

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мыслями о звеньях сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В матче с Данией тренерский штаб уже пробовал новые сочетания. Вместо Гусева в большинстве выходил Станислав Галиев. Поиск идет. Посмотрим, что будет дальше. 

Не могу советовать тренерскому штабу. Они видят хоккеистов каждый день и принимают решения. Это же скорее взгляд со стороны. Но будь я на их месте, не брал бы Гусева на Олимпиаду. Есть Сергей Толчинский, Константин Окулов, тот же Андрей Кузьменко, которого отправили домой. Считаю, что на сегодняшний день Никита не готов.

Матч с Данией? Особо отмечать никого не хочется. Неплохо сыграли Иван Федотов, Александр Никишин смотрится очень достойно. Тройка Карнаухова хороша как в обороне, так и в атаке.

Потеря Каюмова? Есть запасные, тот же Сергей Плотников. Это боец и очень опытный хоккеист. Вполне может заменить Каюмова. Проблем не должно быть. Жаль, что игроки получают травмы, нарушаются сочетания, но это нормальный процесс», – сказал Терещенко.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

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