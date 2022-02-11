Кузьменко забил гол и сделал 2 передачи в матче с «Адмиралом» на Sochi Winter Cup

Нападающий СКА Андрей Кузьменко забил гол и сделал две передачи в матче против «Адмирала» (8:0) на Sochi Winter Cup.

Форвард покинул сборную России и вернулся в расположение СКА 7 февраля.

Сообщалось, что Кузьменко уехал из национальной команды, готовящейся к олимпийскому хоккейному турниру, из-за травм.

8 февраля СКА объявил, что игрок прошел независимое медицинское обследование и был допущен к занятиям профессиональным спортом.

В нынешнем сезоне КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в 45 играх.