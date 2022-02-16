Кудашов о Кузьменко: «Не вижу хоккейно-политических моментов. Раз – травма, вторая тренировка – снова врачи: «Он не может тренироваться»

Тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию со вторым бомбардиром сезона КХЛ Андреем Кузьменко, который не выступает на Олимпиаде-2022.

– Если говорить о статистике по сезону и голах в двусторонках, то нельзя обойти тему Андрея Кузьменко.

– Мы отталкивались от того, что видели на тренировках. Вначале Андрей здорово себя показывал. Но раз – одна травма. У нас тренировка, приходят врачи: «Он не может тренироваться».

Каждую ситуацию не помню досконально – это сложно, когда у вас в команде 35 человек, шесть пятерок. Общение с врачами было постоянным, они приходили два раза в день, докладывали о состоянии игроков.

Вторая тренировка – снова врачи: «Кузьменко не может работать». Потом приезжаем сюда – здесь опять.

Естественно, все тренеры, и в первую очередь главный, понимают, что в любой момент то же самое может случиться. И поэтому делается выбор.

Если вы говорите о каких-то хоккейно-политических моментах, то я их здесь вообще не вижу.

Наша работа ведь тоже в том, чтобы заниматься только хоккеем и все решения принимать исходя из хоккея. И не давать повода упрекать себя в каких-то там сговорах или еще в чем-то.

– В одном из СМИ был инсайд, что якобы капитан и вице-капитаны попросили убрать Кузьменко из команды. Чушь?

– Стараюсь ничего не читать, кроме небольшого числа материалов непосредственно об играх. А сплетни точно проходят мимо меня.

Поверьте – мы с утра просыпаемся и весь день проводим с командой, в раздевалке, в тренерской.

Мы не знаем 99 процентов о внешней жизни – что там обсуждается, муссируется.

Наша задача – отстраниться от всего этого, собрать команду и удачно выступить. Не хочется опускаться до того, чтобы такие публикации обсуждать, – сказал Кудашов.

Очень странные дела в сборной России: лучшего игрока СКА сначала держали в запасе, а теперь отправили домой из-за сомнительной травмы