Кузьменко прошел независимое медицинское обследование. Он может сыграть за СКА в ближайших матчах

Нападающий Андрей Кузьменко присоединился к СКА на сборе в Сочи, информирует официальный сайт клуба

«Форвард прошел независимое медицинское обследование в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края. По результатам обследования форвард допущен к занятиям профессиональным спортом.

Андрей присоединился к команде и имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.

Напомним, Кузьменко вместе с олимпийской сборной отправился в Пекин, однако не был включен в окончательный состав национальной команды. Хоккейный клуб СКА с уважением относится к этому решению и желает сборной России удачи и победы на !» – говорится на сайте клуба.

Напомним, в национальной команде сообщили, что Кузьменко покинул расположение сборной из-за травмы. Тренер команды Алексей Кудашов заявил, что у «хоккеиста сразу несколько травм одновременно».

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