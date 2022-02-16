Вратарь сборной Дании: «Лучший сэйв сделал Войнов, это что-то невероятное! Мы очень расстроены, были близки к чуду на льду»

Вратарь сборной Дании Себастьян Дам прокомментировал поражение от России (1:3) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Лучший сэйв матча сделал Слава Войнов. В том моменте я уже победно вскидывал руки, но он сделал что-то невероятное! Это признак высококлассного защитника.

Он может не всегда набирать очки, но в решающий момент сделает ключевое спасение для тебя.

Что касается гола Нестерова, то он запустил настоящую ракету. Мы очень расстроены, были близки к чуду на льду. Еще никогда не были так расстроены после поражения от россиян», – сказал Дам.