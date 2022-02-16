«Тяжелый матч, валидольная победа. Шаг сделали, осталось 2 главных игры». Жамнов о 3:1 с Данией

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о победе команды над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

– Что скажете про матч?

– Тяжелый матч. Дания – очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотелось все решить в первом периоде, и настрой был именно на это. Чтобы провести как можно больше времени в атаке и играть плотнее. Но не получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Шаг сделали. Осталось 2 главных матча на этом турнире. Будем к ним готовиться.

– Что случилось в 3-м периоде, когда у датчан были реальные шансы сравнять счет?

– Потеряли концентрацию. Когда счет был 1:1, у некоторых игроков чувствовалась нервозность. Но для плей-офф это нормальные вещи. В целом могу сказать, что ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача.

– Когда Войнов сделал блок и вытащил шайбу из пустых ворот, какие у вас были мысли?

– Думаю, для всех это была валидольная победа. Никто же не мог предсказать, что словаки обыграют американцев. Это плей-офф, тут маленький недонастрой может очень дорого стоить, – сказал Жамнов.

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