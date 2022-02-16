Арсений Грицюк: «В третьем периоде Дания задала здоровский темп. Мы небольшую панику словили»

Форвард сборной России Арсений Грицюк прокомментировал победу команды над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

– Не скажу, что было проще, чем в группе, у датчан хорошая команда. В третьем периоде они задали здоровский темп. Мы ждали плотную игру в средней зоне, готовились к этому. Получалось преодолевать, играть в зоне атаки, это привело к голам.

– Что случилось в третьем периоде?

– Им надо было бежать спасать матч. Они жертвовали всем, где-то даже впятером шли в активное давление. Это читалось, а нам где-то не хватало доли секунды, чтобы выйти из зоны спокойно. Небольшую панику словили, но в итоге мы выиграли матч.

– Опишите сэйв Войнова своими глазами.

– Да это… (смеется). Можно я не буду здесь материться? Но я безумно рад, что так случилось.

– С кем лучше сыграть в полуфинале?

– Пока не буду загадывать. Подожду, как сложится развязка. Тут со всеми интересно играть. Наше дело – жить сегодняшним днем, выходить на каждый матч, как на последний, – сказал Грицюк.